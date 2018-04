SD&P wil geen stadscentrum zonder auto's 16 april 2018

02u43 1

Groen wil in Antwerpen de auto weren uit het binnenstad, maar schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) wil zo ver niet gaan in Aalst. "In ons Aalsters mobiliteitsplan, dat tot stand kwam in nauw overleg met tal van partners gaande van de Fietsersbond tot handelaarsverenging Unizo, kozen we voor een andere aanpak", zegt Casaer (SD&P). "We maken het stadscentrum binnen de Wallenring veel autoluwer om plaats te maken voor fietsers en voetgangers. Ook het zwaar verkeer houden we weg uit schoolomgevingen. De snelheid wordt beperkt tot 30 km per uur. Concreet zijn er gesprekken lopende over het autoluwer maken van de Pontstraat en de Vaartstraat. Tegelijk verhogen we de luchtkwaliteit in onze binnenstad", zegt hij. "Als je weet dat ons handelscentrum wekelijks 134.000 bezoekers te gast heeft, waarvan méér dan 75.000 van buiten Groot-Aalst , dan riskeer je door Aalst af te sluiten van alle autoverkeer zonder voldoende alternatieven voorhanden te hebben inzake randparkings en openbaar vervoer het leven in de binnenstad en de handel minstens tijdens de weekdagen dood te knijpen." (RLA)