SD&P vervelt tot Lijst A SCHEPEN ANN VAN DE STEEN WORDT LIJSTTREKKER RUTGER LIEVENS

20 april 2018

02u27 2 Aalst SD&P wordt Lijst A, met de A van Ann Van de Steen, schepen en lijsttrekker. "Noem het gerust een stadslijst, we hangen niet vast aan ideologie", zegt Van de Steen.

In 2012 was Ann Van de Steen nog lijsttrekker van de sp.a en haalde ze een goeie score: 4.585 stemmen achter haar naam. Sp.a haalde 16,4 procent en 7 verkozenen. Aan de periode daarna worden Ann Van de Steen en co niet graag meer herinnerd.





Er kwam een breuk met Sam Van de Putte en Patrick De Smedt van sp.a die voor de oppositie kozen, omdat de nationale leiding niet wou dat sp.a zich associeerde met schepen Karim Van Overmeire (N-VA), ooit in een ver verleden co-auteur van het 70 puntenplan van Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok. Ann Van de Steen en Dylan Casaer bleven zitten in het schepencollege, het principe indachtig dat straten heraanleggen of pleinen vernieuwen niks met ideologie te maken heeft.





Uitdaging

Dat SD&P zo kort voor de verkiezingen van naam verandert, is een verrassing en mogelijk ook een risico. De kans bestaat dat de kiezer in het stemhokje tevergeefs zoekt naar SD&P, de partij waar hij of zij al vijf jaar van hoort. "Het is een uitdaging maar ook een kans. Als we de komende weken en maanden van deur tot deur gaan, als onze naam van mond tot mond gaat, moet het lukken om de mensen te overtuigen tegen 14 oktober. We lanceren vandaag onze naam op Facebook, vrijdagavond zal hij langs het parcours van de City Light Run te zien zijn", zegt Dylan Casaer (Lijst A).





Vanuit de basis

Lijst A is de niet-ideologische stadslijst waar Ann Van de Steen en Marc Cottyn al een tijdje in de luwte aan werken. De S van SD&P doet nog iets te veel denken aan het socialistisch verleden. Dus moest er een naamswijziging komen. "Een politiek project dat gebaseerd is op één basisidee of zich focust op één sociale groep of thema is niet meer van deze tijd. Lijst A wil terug naar de essentie. Niet vertrekken vanuit één of ander hoger gedachtegoed, maar vanuit de specifieke leefwereld van elk van ons. Beleid laten groeien vanuit de basis dus, vanuit onze eigen wijk, dorp, stad. De verkiezingslijst zal een mix zijn van ervaring en nieuw talent, met 50 procent nieuwe mensen. We gaan naar de verkiezingen met 43 kandidaten", zegt Ann Van de Steen (Lijst A). De partij wil de komende maanden praten met de Aalstenaar en op basis daarvan een programma maken.





Metamorfose

Van de Steen en Casaer sommen de verwezenlijkingen van het stadsbestuur op die deels ook hun werk zijn.





"De voorbije 10 jaar heeft onze stad een ware metamorfose ondergaan. Het lokale bestuur is de motor van deze vernieuwing. Aalst kreeg een modern stadsbeeld met tal van nieuwe pleinen en straten en een eigentijds administratief centrum. Aalst ontknoopt door de fiets een prominente plaats te geven. We bouwden drie woonzorgcentra", zeggen ze.