Schuur uitgebrand 16 juli 2018

In de Vondelbeekstraat in Hofstade is gisterenavond rond 19.30 uur een schuurtje uitgebrand in een bosruimte. Het ging om een werkruimte. De eigenaar was op dat moment aan het werk in de schuur, vermoedelijk is daardoor het vuur ontstaan. De man verwittigde de brandweer die snel ter plaatse kwam en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de bomen en het gras. Het schuurtje brandde wel volledig uit. De man geraakte niet gewond bij de brand. (KBD)