Schutter station in psychiatrische instelling 23 april 2018

Bruno H., de man die vorige week woensdagavond werd neergeschoten door de Aalsterse politie is vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. De 34-jarige man uit Denderleeuw belde toen zelf naar de politie dat er een gewapende man rondliep op het stationsplein in Aalst. Hij weigerde zijn wapens neer te leggen en werd neergeschoten in zijn been. De voorwaarde was dat de man zich psychiatrisch zou laten behandelen, waar hij direct gehoor aan gaf. Hij meldde zich aan bij de gesloten instelling in Lede. Hoelang hij daar zal verblijven is nog niet geweten. Vorige week werd hij geopereerd in het ziekenhuis. Over zijn drijfveren is op dit moment nog altijd niets bekend. Of er nu nog een gerechtelijk gevolg komt aan deze zaak is evenmin duidelijk. (KBD)