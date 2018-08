Schrijf je nu in voor de cursus 'Oilsjters' Rutger Lievens

14u16 3 Aalst Schrijf je nu in voor de nieuwe cursus Aalsters. Sinds 2016 geven Jan Louies en Jacquy De Pauw cursussen 'Oilsjters' dialect in het CVO PRO in Aalst. Oilsjters spreken blijft onontbeerlijk in Aalst. Je kan het gebruiken tijdens carnaval, in de wachtrij bij de bakker of als je in een lokaal café een pint bestelt.

CVO PRO legt uit waarom het lessen Aalsters aanbiedt. "Het Aalsters is een levende taal, denk maar aan carnaval, met een eigen woordenschat, uitspraak en spraakkunst. Aalstenaars houden van hun stad en hun dialect, maar als jonge stadsgenoot ben je misschien toch opgevoed in het standaard-Nederlands. En dat vind je een gat in je cultuur", luidt het.

Of misschien ben je een ‘buitenmuis’ die door het leven gaat met iemand uit Aalst en graag je schoonouders een beetje wil verstaan op de familiefeestjes. Of ben je een nieuwkomer die met succes een taalbad Nederlands doorliep, maar toch ook graag bij de bakker of op de werkvloer de in het Aalsters vertelde grapjes wil begrijpen", zegt de school.

"Je wil ook iets leren over bekende ‘Oilsjteneers’, Oilsjterse vloin en andere plaatselijke lekkernijen. Of je wil iets weten over het ontstaan van onze stad, de rijkdom van het stadspark, de historische gebouwen van Aalst en je wil een liedje in het Aalsters kunnen meezingen", aldus de school.

Informausje en inschroiven:

- online via https://www.cvopro.be/talen/cursus-aalsters/

- in d’handelsschoeil op 't Koizerlèk Ploin

(kosten: 170 loekes, cursus inbegreipen)