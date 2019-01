Schrijf je mooiste gedicht op een bierkaartje Rutger Lievens

07 januari 2019

13u54 2 Aalst Utopia in Aalst organiseert een wedstrijd ‘Bierkaartjespoëzie’. Je kan jouw gedicht in een van de deelnemende Aalsterse cafés in de speciale bus achterlaten. Op 1 februari wordt de winnaar bekendgemaakt.

Iedereen tussen 16 en 30 jaar oud kan deelnemen aan de schrijfwedstrijd. “Het onderwerp van je gedicht kies je zelf, de enige voorwaarden zijn dat je het zelf geschreven hebt én dat het op een bierkaartje past. Het volledige reglement vind je op www.aalst.be”, zegt Utopia Aalst.

De opdracht: ‘Schrijf jouw mooiste woorden op een bierkaartje van Utopia of op een ander bierkaartje dat je net voor je liggen hebt op café, en deponeer jouw inzending in de speciale bus in één van de deelnemende café’s. Vergeet er natuurlijk niet jouw naam, geboortedatum en e-mailadres op te zetten.’

Op 1 februari om 19 uur wordt de winnaar bekendgemaakt in het Utopiacafé. Tim Foncke, Gewoon Ruben, Joke Van Caesbroeck, Ella Michiels en Spring Creek Revival tekenen al zeker present.

Deelnemende café’s: Bar Romarin, Café Safir, Café Vredeplein, Cinema, Cosa Nostra, De Geniepegen Drauk, De Bevoorrading, De Steeg, Philimonius, Jeugdhuis Ypsilon, ‘t Landhuis, Den Babbelaer, Den Heiligen Gheest, In Den Biekorf, The Music Club, Utopia-café, Vulcano,...