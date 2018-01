Schrijf je in voor Buitenspeeldag 02u35 0

De stad roept buurten of verenigingen die iets willen organiseren tijdens de Buitenspeeldag op om zich in te schrijven.





"Op woensdag 18 april 2018 is het opnieuw Buitenspeeldag. In heel Vlaanderen gaan alle kinderschermen even uit en trekken we een namiddag naar buiten. Wie met zijn buurt of met de vereniging iets wil organiseren voor buitenspelende kinderen, kan zich tot 1 maart inschrijven. Je kunt voor je activiteit een budget van team Jeugd krijgen. Wij helpen je met communicatie en geven raad bij de organisatie", zegt de stad. "Een jury bepaalt of je geselecteerd wordt en wijst een budget toe. Er volgen daarna minstens twee overlegmomenten met team Jeugd."





Meer info op www.aalst.be. (RLA)