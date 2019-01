Schouwbrand zorgt voor schade aan schoorsteen Koen Baten

23 januari 2019

10u56 0

Een schouwbrand heeft voor lichte schade gezorgd aan een schoorsteen in de Driehoekstraat in Aalst. Het vuur brak uit rond half een vannacht en zorgde voor rookontwikkeling. De bewoners konden tijdig naar buiten gaan en raakten niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen en kon erger voorkomen. Wat de schouwbrand veroorzaakte is niet duidelijk.