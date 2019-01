Schouwbrand zorgt voor rookontwikkeling onder parket op eerste verdieping Koen Baten

12 januari 2019

12u12 0

De brandweerkorpsen van Aalst en Lede hebben bij een schouwbrand in de steenweg op Aalst in Hofstade een deel van het parket moeten uitbreken nadat er rookontwikkeling onder was ontstaan. Een buurman merkte donkere zwarte rook op van uit de schouw en verwittigde de bewoners, die net op het punt stonden om boodschappen te gaan doen. Toen hij buiten ging kijken naar de rook verwittigde hij onmiddellijk de brandweer. De hulpdiensten waren er op tijd bij. “Als ik om boodschappen was vertrokken hadden we misschien geen woning meer gehad", aldus de eigenaar. Een deel van het parket werd uitgebroken om zeker te zijn dat de brand zich niet verder kon verspreiden. Ook de aanpalende woning werd gecontroleerd om zeker te zijn dat er geen grotere brand zou ontstaan. De brandweer reinigde ook de schouw. Niemand raakte gewond. De steenweg was wel een tijdje afgesloten en het verkeer moest er rondrijden.