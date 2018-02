Schouderklopje voor 'Een Voil Janet is geen travestie' POSITIEVE NOOT VAN DE FEESTCOMITE¿VOORZITTER 02 februari 2018

De carnavaleske vereniging 'Een Voil Janet is geen travestie' verdient volgens de voorzitter van het Feestcomité Dirk Verleysen een #oilsjtpositieve klop op de schouder. 'Een Voil Janet is geen travestie' zet zich al jaren in om de authentieke Voil Janet te promoten. De groep onder leiding van Egon Twin en Gunther Kinoo vindt dat een echte Voil Jeanet met een retrokinderwagen, een oude bontjas, een lampekap op het hoofd en een haring in de vogelkooi naar de Voil Janettenstoet van carnavalsdinsdag komt. "Ik sta achter dat pleidooi om terug te gaan naar de echte Voil Jeanetten. Geen travesties, wel Voil Janetten, ik steun dat volledig. Travesties hebben andere optochten waar ze kunnen meelopen. Van die parades zijn er genoeg, maar het is maar één keer per jaar Voil Janettenstoet. De authentieke Voil Janet, dat zit in het DNA van de Aalstenaar", zegt Verleysen.





