Schoonzoon aangehouden op verdenking van moord Niet duidelijk of hij bekentenissen aflegde Koen Baten

30 november 2018

20u13 5 Aalst S.V., de schoonzoon van de overleden Murielle Wauters (72) is aangehouden op verdenking van moord en niet op poging doodslag, zoals eerder meegedeeld werd. De man verscheen vrijdagmiddag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en werd urenlang ondervraagd. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden, waarna hij naar de gevangenis werd gebracht. Vermoedelijk bracht S.V. zijn schoonmoeder om het leven na een discussie.

Het was donderdagmiddag iets na 14 uur dat de politie massaal ter plaatse kwam voor een verdacht overlijden. Murielle Wauters (72) werd dood aangetroffen in de inkomhal van de woning. Haar schoonzoon, die op dat moment aanwezig was, belde zelf de hulpdiensten, maar werd geboeid weggebracht naar het politiekantoor en bleek zelf de eerste verdachte te zijn. Hij werd urenlang ondervraagd, maar wat er juist gebeurde of hoe de vrouw om het leven is gekomen is niet duidelijk. Het parket kan omwille van het onderzoek niet meer informatie geven. “Enkel dat de man werd aangehouden op verdenking van moord”, zegt An Schoonjans. Het parket liet donderdag al weten dat de vrouw gewelddadig om het leven was gekomen.

Buren hebben toen een hoogoplopende discussie gehoord tussen de schoonzoon en zijn schoonmoeder. Waarover de discussie ging is nog altijd niet bekend. De schoonzoon tijdens de ruzie de vrouw tegen de deur hebben geduwd, maar of de vrouw daardoor om het leven is gekomen, is niet bekend. In haar woning leefde ze een erg teruggetrokken bestaan en was er heel wat rommel aanwezig, maar bij de buren stond ze wel gekend als een lieve vrouw die geen vlieg kwaad zou doen.

Het is ook niet duidelijk of de schoonzoon de feiten heeft bekend.