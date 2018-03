Scholieren eventjes baas in de gemeenteraad 21 maart 2018

02u47 0 Aalst Zesdejaars van Aalsterse secundaire scholen namen dinsdag voor een paar uur de plaats in van het schepencollege en gemeenteraadsleden tijdens het scholierendebat Kras in het belfort van Aalst.

De jongeren legden er op dit slotdebat lokale politici het vuur aan de schenen rond het thema migratie. Sinds september komen leerlingen uit SVI Gijzegem, DvM, Sint-Jozefscollege en het Koninklijk Atheneum regelmatig samen om te debatteren over migratie in het kader van het project Kras, een participatieproject in Vlaanderen en Brussel. Op 4 mei zijn ze te gast in Brussel om de politici te vertellen hoe ze migratie op de politieke agenda willen zien staan.





Vechtende jongeren

In Aalst werden onder meer de problemen met vechtende jongeren aan het Statieplein besproken. "Betrek de jeugdbewegingen bij deze problematiek, laat hen met deze jongeren aan de slag gaan", was een van de voorstellen. Schepen Ann Van de Steen (SD&P) was het idee niet ongenegen, maar zei dat de stad wel degelijk actie onderneemt. "Ik verwacht veel van onze straathoekwerkers, ondertussen zijn er twee aan de slag in Aalst", klonk het bij haar. (RLA)