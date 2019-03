Schepen Verdoodt (N-VA) toch niet op Europese lijst: “Te veel werk in Aalst” Rutger Lievens

25 maart 2019

18u15 1 Aalst Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) doet dan toch niet mee aan de Europese verkiezingen van 26 mei. De partij vervangt haar door Caroline De Meerleer, op dit moment gemeenteraadslid in Aalst.

Verdoodt heeft het te druk in Aalst, zegt N-VA. “Als schepen van Ruimtelijke Ordening en Planning kan Caroline Verdoodt zich op dit moment moeilijk smijten in een Europese campagne”, aldus de partij. “Aalst is een stad in volle verbouwing”, zegt Verdoodt zelf. “Er zijn even te veel werven die mijn volle aandacht vereisen. Er blijven opportuniteiten aan sneltempo bijkomen. Gelukkig hebben we met Caroline De Meerleer een geweldige vervanger voor de Europese lijst.”

De Aalsterse afdeling van N-VA heeft daarom na intern overleg besloten om Caroline Verdoodt op de vijfde plaats van de Europese lijst te vervangen door Caroline De Meerleer. Dat gebeurt op vraag van Verdoodt zelf. “Architecten, stedenplanners en projectontwikkelaars willen een afspraak met de bevoegde schepen natuurlijk niet uitstellen tot na de verkiezingen van 26 mei – ze hebben in Aalst al lang genoeg moeten wachten”, legt Caroline Verdoodt uit. “Ik kan in deze fase van onze stadsontwikkeling niet genoeg tijd maken om een Europese campagne te voeren. Zo’n campagne is helemaal nieuw voor mij en moet je in héél Vlaanderen voeren”.

Aalst vertegenwoordigen

Caroline De Meerleer (36) is fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad van Aalst. Ze werkt als raadgever Toerisme voor Vlaams minister Ben Weyts. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober kreeg ze 1.714 stemmen. Halverwege de legislatuur zal ze Mia De Brouwer opvolgen als schepen van Senioren, Burgerlijke Stand, Toerisme en Dierenwelzijn. De Meerleer was niet van plan om mee te doen aan de verkiezingen van 26 mei. Haar focus ligt immers op Aalst en de lokale uitdagingen: het fractievoorzitterschap en het toekomstige schepenmandaat. Geheel onverwacht zal ze alsnog de partijkleuren van N-VA verdedigen. “Het is belangrijk dat Aalst vertegenwoordigd is op alle verkiezingslijsten. Ik wil de prominente vijfde plaats op de Europese lijst dan ook in Aalst houden. Samen met mijn collega’s zal ik mij, zoals steeds, enthousiast in de campagne smijten”, zegt ze.