Schepen van Stadsvernieuwing De Gucht (Open Vld) wil minder steen en meer groen: “Waar het kan in de stad, planten we een boom” Rutger Lievens

26 maart 2019

17u58 0 Aalst De voorbije tien jaar vernieuwde de stad Aalst haar pleinen, maar op de meeste plekken verrezen stenen vlaktes. De nieuwe schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wil breken met het verleden. “Waar het kan, planten we bomen”, zegt hij. Zo moeten er bomen komen in elke nieuw aangelegde straat maar ook de stenen woestijnen Statieplein en Werfplein moeten vergroenen.

Het zou oneerlijk zijn om te schrijven dat zijn voorgangster, Ann Van de Steen (Lijst A), geen aandacht had voor groen, planten en water in de stad. Ze transformeerde parkeerpleinen tot ontmoetingsplekken. Bomen werden niet altijd volledig vergeten, maar er is best wel nog plaats voor meer groen.

Een boom tenzij het niet kan

De nieuwe schepen van Stadsvernieuwing lijkt er zijn missie van te maken om groen te introduceren in de stad. Dat je naar een park moet om een boom te zien, dat is in veel steden al lang achterhaald. “Vanaf nu is de regel: waar we kunnen, planten we bomen of ander groen. In elke straat die de stad nu heraanlegt, worden er standaard inheemse bomen geplant. Tenzij het niet kan omwille van de riolering of zo. Zo zullen er bij de heraanleg van de Bert Van Hoorickstraat bomen worden geplant”, zegt De Gucht (Open Vld).

“Als er in een straat een verkeersheuvel ligt, zullen we die weghalen en vervangen door verkeersremmers met bomen. Elke straat krijgt zo een groener uitzicht op termijn. Als een straat recent heraangelegd is en de volgende heraanleg is pas over tien jaar gepland, zullen we niet wachten op de werken in die straten en sneller bomen planten”, zegt hij.

Weg met stenen pleinen

De stenen pleinen zullen herbekeken worden. “Het Esplanadeplein wordt een Esplanadepark. We hebben al 30% meer groen kunnen toevoegen aan de oorspronkelijke plannen”, zegt De Gucht. “Aan het Werfplein, op het stuk tussen de kapel en Tereos zal een groene zone komen waar kinderen kunnen spelen. Het Statieplein vergroenen is moeilijke omdat de stoet daar passeert, maar er is plek voor bomen aan de rand van het plein. Ook bij de werken aan de Grote Markt zullen er beduidend meer bomen worden aangeplant. Dezelfde oefening maken we voor de Hopmarkt en het Vredeplein.”

Niet iedereen is fan van bomen. Dat bleek nog eens toen eind vorig jaar bewoners van Nieuwerkerken een petitie opstartten tegen vallende bladeren. “We zullen de bomen erg zorgvuldig uitkiezen. Inheems, maar ook met wortels die niet voor overlast zorgen. Mensen krijgen er gezonde lucht voor in de plaats”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).