Schepen van Dierenwelzijn is luidruchtige haan beu De schepen van dierenwelzijn Dylan Casaer (Lijst A) doet zijn beklag op Facebook over een luidruchtige haan die hem zijn slaap ontneemt. En dit zorgt voor hilariteit op Facebook. Redactie

03 augustus 2018

Dylan Casaer is het beu. De Schepen van Dierenwelzijn wordt elke ochtend gewekt door een luidruchtige haan en roept via Facebook op om het diertje het zwijgen op te leggen: "Is het aub mogelijk uw troeteldier te vragen, spijts en vooral omwille van het warme weer, binnen te blijven tot 8u30 in de week en 9u30 in het weekend. Bedankt voor uw sympathieke medewerking om de slaapcurve van dit drukbewoonde stadsdeel terug in evenwicht te brengen."

Op Facebook kan Casaer maar op weinig steun rekenen. "Totale vervreemding van de natuur", "Laat de natuur zijn gang gaan" en "Liever een haan dan opgedreven motoren" klinkt het daar. Op de facebookpagina De streek van Aalst verscheen zelfs een hilarische 'meme' (een internetafbeelding die zich van persoon tot persoon verspreidt) over het voorval.