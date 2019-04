Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zeker 10 weken buiten strijd Rutger Lievens

03 april 2019

16u59 0 Aalst Schepen van Vreemdelingenzaken en Integratie Karim Van Overmeire (54) is zeker nog tot mei afwezig door gezondheidsproblemen. Hij zit al langer thuis, sinds de laatste week van februari, en gaf verstek voor de jongste gemeenteraden. Toch wordt er nog niet naar een (tijdelijke) vervanger gezocht.

Het schepencollege vergadert al een tijdje zonder schepen van Bibliotheek, Erfgoed, Vreemdelingenzaken en Integratie Karim Van Overmeire (N-VA). Normaal zou hij deze week weer op post zijn, maar hij vroeg meer tijd. Zijn terugkeer naar het stadsbestuur is nu voorzien voor begin mei.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft begrip voor de situatie. “Collega Van Overmeire zal terugkeren als de tijd er rijp voor is. We gunnen het hem dat hij de tijd neemt die hij nodig heeft. Ik probeer maximaal in te springen waar nodig en neem wat bevoegdheden over van hem. Ik vervang hem waar mogelijk. Onze kabinetten staan ook in nauw contact met mekaar”, zegt D’Haese. Volgens hem is het aanstellen van een vervanger niet aan de orde.

Uittredingsvergoeding

In de wandelgangen is te horen dat er buiten de medische problemen tegelijk de ontgoocheling meespeelt over wat er in het Vlaams parlement is gebeurd. Het parlement keurde eind februari strengere regels voor uittredingsvergoedingen goed. Die vergoedingen waren sinds 2014 geplafonneerd op 24 maanden of 233.000 euro. Zestien parlementsleden - anciens waaronder Van Overmeire - vielen nog in het oude systeem met een vergoeding tot maximaal 48 maanden. Het parlement keurde in februari goed dat die anciens nu ook een uittredingsvergoeding van 24 maanden krijgen.

Van Overmeire zou zich geviseerd en een beetje verraden voelen door zijn partij. “Het is ook niet mooi wat men daar in het Vlaams parlement met hem heeft gedaan”, zegt een N-VA’er. “Binnen N-VA in Aalst is er evenwel geen ruzie daarover met Karim”, klinkt het. Bovenop de problemen met de uittredingsvergoeding kwam nog eens de visumaffaire met Syrische christenen. In dat dossier werd Van Overmeire eveneens geviseerd.

Vijf pillen per dag

Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zegt dat het om een medisch probleem gaat, maar dat hij terugkeert. “Toen ik in december aankondigde dat ik geen kandidaat zou zijn voor het Vlaams parlement, vertelde ik dat ik vijf pillen per dag moet nemen. Dat is nog altijd zo. Ik moet het rustiger aan doen, maar binnen een paar weken ben ik terug op post. Misschien na de paasvakantie al. Ik sta voortdurend in contact met mijn kabinet”, zegt hij.