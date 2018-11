Schepen Iwein De Koninck: “Ik ben de grootste klos van 14 oktober” Rutger Lievens

07 november 2018

11u15 1 Aalst Schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) zal wellicht geen deel meer uitmaken van het nieuwe stadsbestuur van Aalst en doet daar in zijn nieuwsbrief enkele opvallende uitspraken over. Hij noemt zichzelf ‘de grootste klos’ van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

De Koninck haalde 1.496 stemmen op de tweede plaats bij CD&V maar ziet lijstgenote Katrien Beulens over hem wippen met 1.523 stemmen. CD&V kan waarschijnlijk maar aanspraak maken op twee schepenzetels en die gaan dan naar Ilse Uyttersprot en Katrien Beulens. Binnen de partij is er de afspraak dat de kandidaten met de meeste stemmen schepen worden.

De Koninck was 12 jaar schepen van Jeugd en het ziet er dus naar uit dat daar een eind aan komt. “Cijfers zeggen veel, maar toch ook weer niet alles. Ook de evolutie van die cijfers over de verschillende verkiezingen bepalen mee de uitslag. En tot slot ook het relatieve aantal stemmen dat behaald wordt: dat is dus de verhouding tussen het individueel resultaat en het potentieel van de partij. Met een fantastische politieke term noemen we dit de ‘penetratiegraad’”, schrijft Iwein De Koninck (CD&V).

Magere troost

“De 3 hoogste scores op vlak van penetratiegraad op uitzondering van de lijsttrekkers zijn voor Bart Van den Neste met 20,3%, Katrien Beulens met 20,2% en… Iwein De Koninck met 19,8%”, aldus De Koninck. “Uiteraard zijn we vet met deze cijfers. Interessant altijd voor wat analyses en waarschijnlijk nog interessanter als troost. Maar laat toch één zaak gezegd zijn, noch op basis van de absolute cijfers, en al zeker niet op basis van de relatieve cijfers zou een overhaaste conclusie als ‘verliezer’ van de afgelopen verkiezingen, misplaatst zijn. Sowieso bedankt aan al diegenen die mij op 14 oktober gesteund hebben. Ook al voelt het een beetje aan als ben ik vooral de grootste klos van 14 oktober.”