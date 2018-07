Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) is pro 'Dender-zwembad' Rutger Lievens

24 juli 2018

15u45 0 Aalst Als de temperatuur blijft stijgen, springen sommige Aalstenaars binnenkort waarschijnlijk spontaan in de Dender. Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) is er voorstander voor om de burgers meer zwemgelegenheid te geven in de rivier.

Ze deed het idee van een Dender-zwembad op tijdens een bezoek aan de triënnale van Brugge, waar deze zomer de focus ligt op toegankelijkheid van rivieren. In Brugge zijn dat de reien, in Aalst zou er zoals met de Big Jump wat meer gezwommen worden in de Dender.

"Die triënnale in Brugge is echt een aanrader. Ik denk dat het niet onmogelijk is om ook in Aalst wat meer activiteiten uit te bouwen op en in de Dender. Oké, je hebt het vrachtvervoer dat over de Dender gaat in de week, maar in het weekend moet er 's zomers toch tijd kunnen zijn voor een plons in het water. Zoals met de Big Jump al gebeurde van op De Dwarsligger, maar dan uitgebreider. Je zou er een 's zondags evenement van kunnen maken", zegt schepen van Stadsvernieuwing Ann Van De Steen (Lijst A). "Een afgebakende zone rond De Dwarsligger aan het Werfplein zie ik perfect zitten. Het kan in alle veiligheid."