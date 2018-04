Schellemetterock in JH Ypsilon 26 april 2018

Jeugdhuis Ypsilon uit Aalst organiseert op 28 april op de Meuleschettekoer het festivalletje Schellemetterock. "Ypsilon biedt die dag een podium aan lokale helden uit Aalst en omstreken. We toveren onze Meuleschettekoer - of in de volksmond: Schellemettekoer - om tot een minifestival en stomen de jongeren alvast klaar voor de zomer. Vorig jaar werd het concept van Schellemetterock na 23 jaar terug vanonder het stof gehaald. En omdat het toen zo plezant was, leek het ons wat spijtig om het opnieuw zo lang in de schuif te steken", zeggen de organisatoren. Net zoals vorig jaar staan er vanaf 15.30 uur cocktails, livebands, foodtrucks, frisse pinten en fun voor jong en oud op het programma. Check het programma op het Facebook-event van Schellemetterock. (RLA)