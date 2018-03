Schapen en ezels verwaarloosd 15 maart 2018

Caroline Kennes, die al jaren strijd voert voor het welzijn van dieren, kan het leed van enkele dieren in de Huizekensstraat in Meldert niet meer aanzien. De eigenaar werd in het verleden al eens op de vingers getikt, maar geeft blijkbaar geen gehoor. "Ik wil me absoluut niet tegen deze eigenaar persoonlijk richten, maar ik wil wel een duidelijk signaal stellen omdat dit probleem al meerdere jaren aansleept", zegt Kennes. Verschillende geitenbokken staan bij elkaar en vechten met elkaar, wat zorgt voor verwondingen. De dieren worden ook niet meer geschoren en moeten in een erbarmelijk hok verblijven. Gelukkig zorgen de buurtbewoners voor een beetje eten voor de dieren."





De vrouw stapte al naar Welzijn Vlaanderen om de situatie aan te kaarten, maar kreeg nog geen gehoor. Ook in de stad Aalst is er een dossier en wordt de situatie onderzocht. "Het zijn de buurtbewoners zelf die mij een jaar geleden gecontacteerd hebben. Sindsdien kom ik hier meermaals per week kijken, maar er is nog steeds niets gedaan", klinkt het. Sommige dieren zijn in het verleden al gestorven van ontbering. De eigenaar zelf heeft in totaal honderd dieren waaronder ook ezels, die ook worden verwaarloosd. "Ze staan tussen de stukken plastiek op de wei en hebben geen degelijke beschutting. Ik hoop dat de bevoegde instanties dringend actie zullen nemen", besluit Caroline. (KBD)