Sayf is eerste nieuwjaarsbaby

Bader, Terezia, dochter Seyine en nieuwjaarsbaby Sayf.

In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis is gisteren rond 13.20 uur de allereerste nieuwjaarsbaby van Aalst geboren. Het is een jongen die de naam Sayf Mondar kreeg. Trotse ouders van hun zoon zijn Bader en Terezia Mandar, die beiden afkomstig zijn uit Aalst. "Wij zijn heel blij met onze zoon, en ook met het feit dat hij op 1 januari is geboren. Het is tocht wel een speciale dag en we hebben dit liever dan dat hij op 31 december werd geboren", klinkt het bij de trotse ouders. Sayf woog bij zijn geboorte 3,78 kilogram en is 52 centimeter groot. "Het is ons tweede kindje naast onze dochter Seyine die vier jaar oud is", klinkt het. Naast Sayf werd er ook nog een andere nieuwjaarsbaby geboren in het ziekenhuis van Aalst, deze kwam een uurtje later. (KBD)