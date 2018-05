Savarin gaat de gezonde toer op 23 mei 2018

02u56 0 Aalst Restaurant Savarin aan het Esplanadeplein in Aalst kiest als een van de eerste brasseries uit de regio voor gezonde gerechtjes.

Kevin Viersé, zelf een fan van gezonde voeding, zocht met zijn kok Luc Devolder naar gezonde alternatieven. "Ik ben nogal sportief maar als je hier in het Aalsterse op restaurant gaat, ga je vaak met een opgeblazen gevoel naar huis. De boter, suikers en de alcohol, voor de gezonde mens zijn er niet veel lekkere alternatieven. Dus zetten wij voortaan wel gezonde, huisbereide gerechten op de menukaart. Een niet-alcoholische aperitief met zelfgemaakte gembersiroop, in plaats van een kaaskroket een veggiekroket van quinoa, desserts waarbij we de suiker vervangen door honing en stevia, huisgemaakte ice-teas en kokoswater. In grotere steden is gezonde voeding op restaurant ingeburgerd, ik wil dat ook in Aalst", zegt Kevin. (RLA)