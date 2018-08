Sarah wekelijks te horen op Joe Rutger Lievens

10u49 0 Aalst Sarah Van Gysegem uit Aalst is voortaan wekelijks te horen op Joe FM. Ze heeft er een opvoedrubriek gekregen.

Sarah Van Gysegem werkt bij de Gezinsbond. Ze is auteur van het boek Typisch Tieners. "Bij Joe krijg ik elke week een opvoedrubriek, bij Raf en Rani op dinsdag. Ik geef tips, gebaseerd op mijn boek en werk en lezingen. De rubriek heet 'DJU, wat nu?' Het is echt wel tof om te doen, heel luchtig. De volgende drie gaan over smartphones, schoolmoeheid en niet naar bed willen", zegt ze.

Elke dinsdag om 17.45 uur op Joe FM.