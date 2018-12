Sarah Smeyers (N-VA): “Tegen leefloners durven zeggen dat ze tijdelijk anticonceptie moeten nemen” Rutger Lievens

08 december 2018

07u41 37 Aalst Mensen met een leefloon kunnen er vanaf januari voor kiezen om het gebruik van anticonceptie in hun begeleidingstraject op te laten nemen. “We moeten taboes doorbreken, we moeten durven zeggen dat mensen tijdelijk anticonceptie moeten nemen en dat het OCMW dat dan wel zal terugbetalen”, zegt Sarah Smeyers (N-VA).

In een interview met de regionale televisiezender TV Oost vertelde Sarah Smeyers (N-VA) dat ze anticonceptie van leefloners wil terugbetalen. “In onze afsprakennota zetten we dat we alleen de echt noodzakelijke steun zullen geven. We moeten taboes doorbreken. We moeten durven zeggen dat mensen tijdelijk anticonceptie moeten nemen, dat het OCMW dan wel zal terugbetalen als dat nodig is. Gewoon om mensen op hun plooi te laten komen”, zegt ze. Smeyers benadrukt dat de leefloners hier vrijwillig voor kiezen en dat ze hier niet voor gesanctioneerd zullen worden als ze het niet doen.

Ook in Gent

Ook in Gent betaalt het OCMW anticonceptie terug, toch stuit de maatregel op kritiek bij links. Aalsterse sp.a’er Sam Van de Putte noemt het rechter dan rechts. “Dit schepencollege wil wel meer wat juridisch niet kan. Dat CD&V en Open Vld hierin volgen is onbegrijpelijk. Het is ook zo seksistisch. Alsof een man geen condoom kan aandoen. Beschermt zelfs beter en meer dan anticonceptie. Mensen verplichten tot anticonceptie is in strijd met de seksuele en reproductieve rechten van het individu en dat sluit aan op de fundamentele en universele rechten van de mens”, zegt Van de Putte.

Marc Van Ranst haalt eveneens uit op sociale media: “Sarah Smeyers (N-VA OCMW-voorzitter in Aalst) wil liever niet dat arme mensen kinderen krijgen, in een Vlaamsnationalistische interpretatie van ‘The handmaid’s tale’. Jullie zijn een akelige partij geworden, N-VA. Heel akelig.”

“Niet extreem”

Smeyers krijgt heel wat kritiek op sociale media, maar ze vindt dit geen extreme maatregel. “Dit is een positieve maatregel in het kader van het activerings- en begeleidingstraject dat het OCMW met de cliënt opstelt”, zegt ze. “Geboorteplanning en gezinsuitbreiding past in dat traject. En als de cliënt aangeeft zijn of haar kinderwens inderdaad te willen uitstellen om eerst zelf uit de financiële of sociale moeilijke situatie te geraken, maar ook aangeeft dat niet te kunnen betalen, kan het OCMW helpen. Sanctie? Geen. Soms moet je werken op basis van vertrouwen. Wat is daar nu weer zo fout/racistisch/extreemrechts aan?”, reageert Smeyers.