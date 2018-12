Sapin Magique: ronddraaien in een zwevende kerstbal op de Grote Markt Rutger Lievens

04 december 2018

11u53 1 Aalst Dé kerstattractie van eindejaar 2018 in Aalst zal ongetwijfeld de ‘Sapin Magique’ worden: een draaiende kerstboom aan het belfort. Tijdens Overwinteren kan je plaatsnemen in een van de kerstballen en door de lucht zweven op de Grote Markt.

“Zin om te zweven in de lucht? Dan is de ‘Sapin Magique’ echt iets voor jou”, zegt de stad. “De indrukwekkende draaimolen staat tijdens [OVER]WINTEREN opgesteld voor het belfort op de Grote Markt. Wie een ritje wil maken in één van de kerstballen kan tot en met 6 januari een ticket kopen.”

Een ritje kost 3 euro. De draaiende kerstboom opent op 7 december. Meer info op www.overwintereninaalst.be.