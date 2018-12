Sam Van De Putte (sp.a): “Samen met Lijst A en Groen zullen we sociaal-progressieve oppositie voeren” Rutger Lievens

20 december 2018

10u05 0 Aalst Sp.a’er Sam Van De Putte kondigde op de laatste gemeenteraad van de periode 2012 - 2018 forse linkse oppositie aan voor de komende zes jaar. Van De Putte zei dat sp.a samen met Groen en Lijst A sociaal-progressieve oppositie zou voeren tegen het rechtse beleid.

Op de laatste gemeenteraad van de periode 2012 - 2018 werden enkele afscheidsredes gehouden en daarbij beloofde Sam Van De Putte (sp.a) zes jaar forse oppositie aan. Sinds 2013 zit sp.a op de oppositiebanken. “De voorbije jaren was oppositie voeren voor sp.a niet makkelijk”, gaf hij toe. “Omdat we veel van de projecten die gerealiseerd zijn nog gesteund zijn door ons toen we in de meerderheid zaten. Als ik het nieuwe bestuursakkoord lees, zal het voor ons makkelijker zijn om oppositie te voeren”, zegt hij. “Samen met Groen en Lijst A zullen we sociaal-progressieve oppositie voeren”, aldus Sam.

Uittredend schepen Ann Van De Steen (Lijst A) liet al weten dat ze vanuit de oppositie erop zal toezien dat de plannen die het stadsbestuur de voorbije jaren maakte zullen worden uitgerold. “We zullen er met een waakzaam oog vanuit de oppositie op toezien dat dit beleid nauwgezet wordt verdergezet”, klonk het.