Sam Van de Putte lijsttrekker sp.a 23 april 2018

Geen verrassingen bij sp.a, waar Sam Van de Putte tot lijsttrekker werd gekroond. Na de splitsing bij de sp.a in 2013 waren hij, Patrick De Smedt en Sams moeder Lucette Callebaut de enige overgebleven mandatarissen. Sam is sindsdien het gezicht van de partij. De slogan waarmee de sp.a naar de verkiezingen trekt, verwijst ook naar de letters van zijn naam: 'Samen Aalst Maken'. Nu de scheurlijst SD&P van Ann Van de Steen onde Lijst A naar de verkiezingen gaat, is sp.a de enige partij met de 's' van sociaal in de naam. Maar de partij mikt ook op de groene kiezers."Sp.a wordt de 'GPS' voor Aalst: Groen, Progressief en Sociaal. Een stad zonder armoede met betaalbaar wonen, kwaliteitsvolle zorg, een plek voor elk kind in de kinderopvang en in de scholen, een betere mobiliteit en een gezonder leefmilieu zijn onze gps voor de toekomst van Aalst.", zegt lijsttrekker Sam Van de Putte. (RLA)