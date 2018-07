Salons Carlton gaat tegen de grond FEESTZAAL RUIMT PLAATS VOOR 32 APPARTEMENTEN EN GROEN RUTGER LIEVENS

02u41 0 Aalst De legendarische Aalsterse feestzaal Salons Carlton wordt afgebroken en maakt plaats voor 32 appartementen. Ontwikkelaar Durabrik is volop bezig met de vergunningsaanvraag van dit project dat het einde betekent van de feestzaal waar een pak Aalstenaars een communie, doopsel, trouw, studenten- of carnavalsfeest hebben gevierd.

Een stukje nostalgie gaat begin volgend jaar tegen de grond. Salons Carlton sloot in maart 2017 vrij plots de deuren. Enkele communiefeesten konden niet meer doorgaan en ouders met een communicant moesten toen een andere oplossing zoeken. Ondertussen zijn de gebouwen verkocht aan projectontwikkelaar Durabrik. Salons Carlton bestond in totaal bijna 50 jaar, het werd opgestart in 1969 toen chef Jean Gelaude de oude 'Bonneterie Octave Limbourg' kocht en omtoverde tot Feestzalen 'Salons Carlton'. In 1985 nam zoon Michel Gelaude het over, kocht een aanpalende tuin en renoveerde het zalencomplex. Salons Carlton stond bekend om zijn rijkelijk interieur.





Groene binnenzone

"Het gebouwencomplex is groter dan je op het eerste gezicht denkt", zegt Marc Andries van Durabrik. "In totaal spreken we over een terrein van 3.000 vierkante meter, grenzend aan de Windmolenstraat en de Zonnestraat. Op deze plek willen we graag vijf meergezinswoningen met 32 appartementen en ondergronds 42 parkeerplaatsen bouwen. De gebouwen zullen vier bouwlagen hoog zijn, waardoor we een groene binnenzone creëren", zegt hij.





Aan de kant van de Zonnestraat zal er een link gelegd worden tussen het groen van het nieuwbouwproject en parktuin Schelfhout. Ter hoogte van de Windmolenstraat komen er enkele kleinere wooneenheden. Er zal volgens Durabrik ook een respectvolle knipoog zijn naar het industriële verleden. "Op deze site waren fabrieksgebouwen voor er van Salons Carlton sprake was. Er was een sigarenfabriekje en later een bonneterie. Het aanwezige pakhuis zullen we renoveren en in de architectuur zal er gerefereerd worden aan het industrieel verleden op deze plek", klinkt het.





Het project zit nu in de fase van de vergunningsaanvraag.





Het dossier is deze week op de Gecoro - gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening van Aalst - besproken. Durabrik zal nu aan de slag gaan met de opmerkingen van de Gecoro. "Op voorwaarde dat de vergunning wordt verleend, kunnen we in het voorjaar van 2019 aan de afbraak van feestzaal Salons Carlton beginnen", zegt Marc Andries van Durabrik.