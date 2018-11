Safir vanaf dit weekend beschikbaar in verschillende cafés Rutger Lievens

14 november 2018

17u24 4 Aalst Cafés De Geniepegen Drauk en In Den Biekorf kondigden het al aan, vanaf dit weekend stroomt er in verschillende Aalsterse cafés opnieuw Safir-pils uit de tapkranen.

In 2014 stopte AB InBev met het brouwen van Safir, hét Aalsters bier bij uitstek. In samenwerking met carnavalsgroep Beschomt komt het terug op de markt als seizoensbier/carnavalsbier. Zo wordt het al sinds september geschonken in het Forum van Okapi Aalstar. “Het zal van november tot maart verkrijgbaar zijn in de regio Aalst. In eerste instantie zal Safir exclusief op vat verkrijgbaar zijn tijdens de thuiswedstrijden van Okapi Aalstar”, zeiden de initiatiefnemers.

Deze week maken verschillende Aalsterse cafés reclame met de terugkeer van Safir naar hun café. Zo laat Sanne Guns van In Den Biekorf weten dit weekend opnieuw Safir te kunnen schenken en ook in De Geniepegen Drauk maken ze zich klaar voor een weekend vol Safir.