Safir, ‘het bier van hier’, niet verkrijgbaar op prinsenverkiezing. Carnavalisten krijgen Primus Rutger Lievens

10 januari 2019

14u56 0 Aalst Op de prinsenverkiezing zullen er pintjes van het merk Primus getapt worden. Geen Safir dus, ook al is Aalsters bier opnieuw op de markt tot en met carnaval.

Nochtans vindt schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) dat wel een goed idee. “Safir schenken tijdens de prinsenverkiezing, ik vind dat zeker een goeie suggestie. Van mij mag Safir zelfs na carnaval op de markt blijven. Het is echter de stad niet die beslist welk bier er gedronken wordt met de prinsenverkiezing, maar wel uitbater Lavera Events”, zegt Uyttersprot (CD&V).

Patrick Van de Meerssche, baas van Lavera Events, zegt dat het Primus is en dat het Primus zal blijven op de prinsenverkiezing. “Het contract met de brouwerij is getekend. Als we nu Safir zouden willen serveren, moeten we 3 euro voor een pint vragen. De laatste twaalf jaar was er geen Safir, ik heb niemand horen klagen over het bier. We zullen dat eendagsbier zeker niet schenken. Zo Aalsters is Safir ook niet meer. Safir werd vroeger gemaakt met water uit de Dender. Ik denk niet dat ze tegenwoordig Denderwater naar Jupille voeren om de nieuwe Safir te brouwen”, zegt hij.

De terugkeer van Safir is te danken aan de carnavalsgroep Beschomt, die een samenwerking aanging met Inbev om Safir terug te brengen naar Aalst.