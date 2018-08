Sabine Appelmans slaat balletje op 30ste verjaardag TC Resschebeke Rutger Lievens

27 augustus 2018

09u50 0 Aalst Sabine Appelmans was te gast op de viering van de 30ste verjaardag van tennisclub Resschebeke.

"Sabine Appelmans speelde er als gastspeelster tegen een sterk aankomend talent, Zara De Schutter", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) die ook uitgenodigd was. "Heel mooi dat Sabine nooit vergeten is dat het voor haar ook allemaal is begonnen op de terreinen van Corona, later Resschebeke", zegt de burgemeester. De club telt tegenwoordig 325 leden.