Ruth Van Neck wint de Leen De Bruyn-prijs Rutger Lievens

30 december 2018

10u03 0 Aalst Ruth Van Neck heeft de tweede Leen De Bruyn-prijs gewonnen. Dat is een prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan jong vrouwelijk talent in Aalst. De prijs is genoemd naar Leen De Bruyn, stichtend lid van Soroptimist International Club en architecte, die op 38-jarige leeftijd de strijd verloor tegen kanker.

"Dankzij deze prijs wil de club de herinnering aan deze jonge, creatieve vrouw levendig houden en tegelijk jong, vrouwelijk talent een duwtje in de rug geven”, zegt Soroptimist International Club. “Een publieks- en professionele jury koos Ruth Van Neck als winnares. Ruth is de vrouw achter het atelier GeLAS, gespecialiseerd in artisanale juwelen, kerstdecoratie en andere decoratieve objecten in glas. Met de prijs, een bedrag van 3000 euro, wil deze jonge ontwerpster verder investeren in materiaal voor de creatie van ‘rouwjuwelen’ in glas waarin as van een dierbare overledene verwerkt is.”

De twee andere finalisten waren Anne Borms en Julie Charon. De jonge kunstenares Anne Borms heeft de ambities om Aalst ‘vanbinnen en vanbuiten’ mooier te maken met haar ambachtelijke authentieke werken, waaronder artistieke lettering. Julie Charon is een jonge textielontwerpster die interieurs een bijzonder accent geeft dankzij haar originele stoffencreaties.