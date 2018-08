Ruth, Noor en Jozefien laureaten Applaus-prijs Rutger Lievens

30 augustus 2018

11u26 0 Aalst Ruth De Neve (18) heeft de Aalsterse Applaus-prijs gewonnen. Dat is de prijs die elk jaar door de Aalsterse toneelverenigingen wordt uitgereikt aan beloftevolle acteurs of actrices. Noor Boonen (17) en Jozefien Wellekens (17) kregen een eervolle vermelding.

"Als theaterverenigingen zijn we voortdurend op zoek naar jong talent om onze toneelgroepen te versterken. Vandaar dat we de Applaus-prijs in het leven hebben geroepen, dat jong talent in de bloemetjes zet", aldus Thierry Hermans van Applaus, de koepel van Aalsterse toneelverenigingen. "Dit jaar viel het talent van Ruth, Noor en Jozefien op."

De laureaten mogen een heel jaar naar alle Aalsterse producties. Die kan je terugvinden op www.applausaalst.be.