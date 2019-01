Rune, Stan, Tiani en Lyssa winnen talentenshow en krijgen zitje op Ros Balatum Rutger Lievens

19 januari 2019

17u56 0 Aalst Deze namiddag was er in het Forum van Okapi Aalstar het kinderbal van prins Alex, voorafgaand aan het afscheidsbal van de prins carnaval. Tijdens het kinderbal werden de ‘vierheemskinderen’ van het Ros Balatum gekozen via een talentenshow.

Er stonden in totaal zes Aalsterse talentjes op het podium van het Forum. De ene pakte uit met een eigen Aalsters liedje, de ander met een playbackshow. Er was een beatboxer en een kind dat fenomenale dingen kon met een diabolo. Uiteindelijk konden er maar vier winnen: Tiani Gyselinck (11), Rune De Brandt (13), Stan Barbé (9) en Lyssa Leclercq (12). Stan was zo moedig om te beatboxen op het podium. “Op het einde was ik toch een beetje aan het wenen van de stress. Ik doe ook toneel en mijn mama zei dat het een goeie oefening was voor het toneel”, zegt Stan. Voor hem is het de eerste keer op het Ros en dat is ook voor Lyssa het geval. Zij coverde het afscheidslied van prins Raf en toonde zo haar zangtalent. “Ik heb het thuis vier keer geoefend en ben blij dat ik bij de vier winnaars zit”, zegt ze tevreden.