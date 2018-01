Ruimtelijk uitvoeringsplan Zwembad is klaar 25 januari 2018

Aalst Het ruimtelijk uitvoeringsplan Zwembadpark is klaar om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van Aalst.

"Half februari kan dan ook het Openbaar Onderzoek starten. Er is al lang nood aan een modern stedelijk zwembad. Wat er nu staat is dertig jaar oud. Het hele project is ook een onderdeel van woonzorgwijk Mijlbeek. Er is ook aandacht voor groen", licht schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt toe (N-VA). "Onze diensten konden dit deel al verder uitwerken omdat er geen extra druk komt op de nu al verzadigde kruispunten tijdens de spits. Maar op termijn moet alles ingepast worden in het deelmasterplan zorgwoonwijk Mijlbeek." Ook burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) ziet het dossier nu gunstig evolueren. "Het zwembad is niet meer van deze tijd, dus dat is inderdaad een dossier dat moest op gang worden getrokken. Na het sportcomplex Schotte is dit een extra troef voor onze inwoners, maar ook die uit de hele regio Aalst. Er moeten nog enkele stappen worden gezet, maar dit RUP geeft de goede richting aan." Dat het dossier vanuit Aalst ook nationaal onder de aandacht wordt gebracht, bewijzen de subsidies die Vlaams minister van Sport Muyters (N-VA) toekende. "De combinatie van renovatie en nieuwbouw leveren extra subsidies op. Onze minister heeft een Globaal Sportinfrastructuurplan uitgewerkt waarbij elk jaar geïnvesteerd wordt in sportinfrastructuur volgens de effectieve noden op het terrein. Vroeger wisten gemeenten niet in welke soort infrastructuur Vlaanderen zou investeren, het waren eens Finse pistes, dan weer sportvloeren of zwembaden. Het gaat over een aanzienlijke subsidie van 778.652 euro", aldus Caroline Verdoodt. "Het RUP ontbrak, deze stap wordt nu gezet." (RLA)