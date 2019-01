Rubens moet 20.000 toeristen lokken naar Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

30 januari 2019

17u26 0 Aalst ‘De Heilige Rochus wordt door Christus aangesteld als patroon der pestlijders’, een authentieke Rubens, moet toeristen naar de Sint-Martinuskerk en Aalst lokken. Daarvoor haalt de stad alles uit de kast, tot een Virtual Reality-ervaring toe.

De authentieke Rubens wordt nu, net als de kerk zelf, gerestaureerd. “De stad Aalst wil van de restauratie van het schilderij een toeristische topper maken”, aldus schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Het hele project zal ‘Iedereen Rubens’ heten. Alles is opgebouwd rond de unieke Rubens in de Sint-Martinuskerk. We tekenen een parcours uit dat de bezoeker meeneemt in de leefwereld van deze Vlaamse meester.”

Drie publiekstrekkers

De stad wil toeristen lokken met drie publiekstrekkers. “Er is het altaarstuk waar het werk van Rubens zich nu bevindt. Begin 2020 komt er een restauratie-box in de kerk, waarbij de toeschouwers zelf kunnen zien hoe vakmensen de Rubens restaureren", zegt schepen Van Overmeire. “Het hoogtepunt van het bezoek wordt echter gevormd door een bezoek aan de zolder van de kerk en dit via een wenteltrap in de hoek van de kerk. Op de zolder krijgt de bezoeker een Virtual Reality-ervaring waarbij men zelf een Rubens kan schilderen. Het resultaat kan gedeeld worden via sociale media.”

Het bezoek aan de zolder zal betalend zijn. “In ruil krijgt de bezoeker een unieke ervaring aangeboden”, stelt Karim Van Overmeire. “We willen de publieksontsluiting van de Sint-Martinuskerk zowel letterlijk als figuurlijk naar een hoger niveau tillen. Alleen de zolder is betalend. De kerk zelf blijft gratis toegankelijk voor gelovigen en bezoekers.”

20.000 bezoekers

“Het toerisme in Aalst zit in de lift”, zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA), “en de Rubens in de Sint-Martinuskerk moet ons volgende toeristische schot in de roos worden. We mikken op 20.000 bezoekers.”

Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) pleitte ervoor om het project niet op zichzelf te zien, maar er ook zoveel mogelijk partners bij te betrekken. “Ik denk hierbij aan arrangementen met hotels en restaurants, jeneverstokers of initiatieven rond hoperfgoed. Als je toeristen naar Aalst wil halen, moet je hen een volledig programma kunnen bieden”, zegt zij.