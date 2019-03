Rotonde op tunnel Boudewijnlaan krijgt stilaan vorm, voorbereidende werken aan viaduct Rutger Lievens

25 maart 2019

15u28 3 Aalst We rijden al een tijdje door de tunnels aan de Boudewijnlaan in Aalst, maar bovengronds wordt er nog hard gewerkt. De rotonde aan de Raffelgemstraat krijgt stilaan vorm en in de Gentsesteenweg worden bomen aangeplant. Ondertussen zijn er voorbereidende werken bezig aan het viaduct.

Bovengronds komt er een rotonde en die wordt stilaan zichtbaar. “De prefabelementen van de middencirkel van de rotonde Raffelgemstraat boven tunnel 2 werden vorige week geplaatst”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. “De plaatsing van deze elementen was geen sinecure: twaalf ‘taartstukken’ van elk 6,5 meter lang, 3,4 meter breed en vijf ton zwaar. De plaatsing gebeurde door middel van een zuignap die elementen kan plaatsen tot acht ton zwaar. Rond deze elementen wordt later de rijweg in uitgewassen beton aangelegd.”

“Nu de rioleringswerken beëindigd zijn is het nu de beurt aan de wegenis. De aannemer is bezig in verschillende zones: rotonde Gentsesteenweg, rotonde Raffelgemstraat, ventwegen, Raffelgemstraat, Naarstigheidstraat... Ondertussen zijn volgende zaken afgewerkt of volop in uitvoering: aanleg van de onderfundering, plaatsen van de straatkolken, plaatsen en gieten van prefab en ter plaatse gegoten lijnvormige elementen zoals boordstenen, greppels en kantstroken. Ook de aanleg van de fundering voor de voetpaden is bezig”, klinkt het.

Ook in de Gentsesteenweg werd er gewerkt. “Er werd gestart met de aanplanting van de bomen in de boomvakken langsheen de Gentsesteenweg (N9). Voor de kenners, het betreft hier specifiek de plaatsing van Ulmus ‘Columella’, een hoogstam iep. Deze boom is uitermate geschikt voor lanen en straten”, zegt AWV.

Werken aan het viaduct

Er zijn voorbereidende werken bezig aan het viaduct. “De huidige werken zijn de voorbereidingen voor de grote sanering die eind april 2019 zal starten. Er werd bijna over de volledige lengte al een hangstelling geplaatst en de nodige sonderingen ter hoogte van de brugdekvoegen werden uitgevoerd. Ook de herstellingen aan de onderzijde van het viaduct zijn nog steeds lopende”, zegt AWV. “Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, geldt er sinds 11 maart een plaatselijk parkeerverbod op het viaduct. Er geldt tevens een snelheidsbeperking van 50 km/u. Ook de fietsers en voetgangers zijn niet meer toegelaten, deze dienen de bewegwijzerde omleidingen te volgen. Deze omleidingen zullen duren tot het einde van de werken, tot half 2020.”