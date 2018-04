Rookvergiftiging na brand 23 april 2018

04u25 0

In de Driehoekstraat in Erembodegem is zaterdagochtend brand uitgebroken in een woning. Een buurman merkte het vuur op en verwittigde de hulpdiensten. Intussen ging hij zelf de woning binnen om de vrouw te kunnen bevrijden die nog aanwezig was. De buurman en de vrouw raakten tijdig buiten. Beide personen liepen wel een lichte rook-intoxicatie op en werden naar het ziekenhuis gebracht waar ze even aan het ademhalingstoestel moesten hangen. In de woning was er heel wat rookschade, maar er werd erger voorkomen. De oorzaak van de brand is op dit moment nog altijd onbekend. (KBD)