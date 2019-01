Rookontwikkeling in wassalon door brandende vuilbak Koen Baten

18 januari 2019

In het wassalon in de Koolstraat in Aalst is vrijdagochtend een kleine brand uitgebroken. De brandweer kon in de zaak een brandende vuilbak aantreffen. In de zaak was vooral rookontwikkeling aanwezig. De brandweer kon erger voorkomen en de schade beperken. De Koolstraat was tijdens de interventie even afgesloten voor het verkeer. Het gebouw werd grondig verlucht. Of er kwaad opzet in het spel is, is niet duidelijk. Niemand raakte gewond.