Rookontwikkeling in keuken kantoorgebouwen 05 april 2018

In de kantoorgebouwen aan de Korte Keppestraat in Erembodegem is dinsdagochtend rond 6 uur brand uitgebroken in de keuken van één van de gebouwen. Het vuur is ontstaan aan één van de kookplaten. Dit zorgde vooral voor een grote rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle. Nadien controleerden ze het hele gebouw en zorgden ze voor de nodige verluchting. Niemand raakte gewond. (KBD)