Rookontwikkeling in hogeschool door onkruidbrander 09 juni 2018

In de Arbeidstraat in Aalst ontstond er gisteren rookontwikkeling in de afdeling van de Hogeschool Gent. Daar kan je richtingen zoals boekhouden volgen in hoger onderwijs. Buiten de school was een man bezig met het onkruid tegen de gevel weg te branden. Om een nog onduidelijke reden kwam er rook binnen in het gebouw. De rook bereikte de rookmelders waardoor het alarm afging. De brandweer kwam ter plaatse om een controle te doen, maar moest niet blussen. Een 200-tal studenten die een mondeling examen aan het afleggen waren, moesten even naar buiten, maar na vijf minuten konden ze opnieuw weer naar binnen om het examen verder af te leggen. De evacuatie verliep vlot en zonder problemen. Er vielen geen gewonden. (KBD)