Rookontwikkeling in goederentrein door kortsluiting 12 mei 2018

Een lege goederentrein is vrijdagochtend rond 11.30 uur op de lijn Aalst-Schellebelle tot stilstand gekomen nadat er een hevige rookontwikkeling was ontstaan in de stuurcabine. De rook ontstond door een kortsluiting aan de trein. De machinisten die aanwezig waren hadden heel wat rook ingeademd en werden verzorgd door de hulpdiensten voor ademhalingsproblemen. Ze zijn er niet ernstig aan toe. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse, maar de situatie was toen al bijna onder controle. Het spoorverkeer moest er tijdelijk over één spoor gaan, wat voor vertragingen zorgde tot een kwartier tijd. Twee overwegen die zich in de buurt van de defecte trein bevonden bleven een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (KBD)