Rookontwikkeling in elektriciteitskast Koen Baten

22 november 2018

In de Frans Roucelstraat in Aalst is woensdagavond rond 22.45 uur een klein brandje ontstaan in een woning. De bewoners merkten plots rook op uit hun elektriciteitskast en verwittigden de brandweer. Het vuur was snel onder controle, maar de elektriciteitskast liep wel wat schade op. Er ontstond wel heel wat rookontwikkeling in de inkomhal, maar de rest van de woning bleef grotendeels bespaard omdat de deuren gesloten waren. Door de brand zat de straat wel een tijdje zonder elektriciteit. Eandis kwam ter plaatse om de problemen te verhelpen. Niemand raakte gewond, de woning werd kort even verlucht voor de brandweer.