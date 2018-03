Rookontwikkeling door kleding op vuur 02 maart 2018

De brandweer van Aalst werd gisterenmiddag rond 16 uur opgeroepen voor een kleine brand in de Rapenstraat in Aalst. De bewoners van het huis hadden enkele kleren te drogen gelegd op de verwarming, maar waren deze tijdig vergeten verwijderen. Hierdoor ontstond er een rookontwikkeling in de woning. De brandweer kwam snel ter plaatse en verwijderde de kleding uit de woning. De woning werd daarna grondig verlucht. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. De Rapenstraat was wel een tijdje niet bereikbaar. (KBD)