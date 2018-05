Rookontwikkeling door brand aan elektrisch apparaat 18 mei 2018

De brandweer van Aalst moest woensdagavond rond 22.45 uur uitrukken voor een woningbrand in de Binnenstraat in Aalst. Een elektrisch toestel had er vuur gevat bij een gezin en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse, maar moest niet meer blussen. Een bewoonster geraakte wel bevangen door de hevige rook en werd naar het ziekenhuis gebracht voor een verdere controle. Ze is er niet erg aan toe. De schade in de woning bleef beperkt tot het toestel. De woning werd grondig verlucht door de brandweer. De straat was een tijdlang afgesloten tijdens de interventie. (KBD)