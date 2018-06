Rony en Erna zijn 50 jaar getrouwd 05 juni 2018

Rony De Schaepdryver en Erna De Vos uit Nieuwerkerken vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. Rony werd geboren op 8 maart 1947 in Aalst en Erna op 21 september 1947 in Nieuwerkerken.





Op 25 mei 1968 verschenen ze voor toenmalig burgemeester Theo Meuleman in het gemeentehuis van Nieuwerkerken om er te trouwen.





Rony ging aan de slag als bediende bij Belgacom en Erna in de bonnetterie. Het koppel kreeg 1 zoon, Mario, en 2 kleindochters, Lore en Chloe.











