Ronde van Vlaanderen: Willy Sommers brengt ambiance op Grote Markt Rutger Lievens

05 april 2019

16u53 7 Aalst Op de Grote Markt van Aalst zie je zondag, tijdens de Ronde van Vlaanderen, de renners passeren en kan je de finale volgen op een groot scherm. Willy Sommers brengt de ambiance mee.

De wielrenners zullen tussen 12 en 12.30 uur in het centrum van Aalst voorbijrijden. Hun doortocht wordt voorafgegaan door een optocht van trommelkorps Vel en Gamel en kunstgroep Alkuone. Meteen na de passage van de renners is er het optreden van Willy Sommers.

De renners rijden via Gijzegem Aalst binnen. Het is van groot belang dat je je niet parkeert in volgende straten: Pachthofstraat (beide zijden - gedeelte beurtelings parkeren), N41 - Dekkersweg zijde Paradisio vanaf de rotonde tot de Hendrik Consciencestraat, Dendermondse steenweg, Stationsstraat (beide zijden), Werf, Molenstraat aan beide zijden, Vlaanderenstraat, Gentsestraat, Gentsesteenweg tot aan de Sint-Annalaan.