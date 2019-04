Ronde van Vlaanderen passeert deze keer zonder incidenten door Aalst Rutger Lievens

07 april 2019

14u22 0 Aalst Vorig jaar reed er nog een wagen tussen de renners op het parcours in Aalst, maar daar bleven gelukkig van gespaard deze keer. De zon, het wielrennen en Willy Sommers trokken een massa volk naar het stadscentrum van Aalst.

Sommigen gaven zelfs toe vooral voor Willy Sommers naar Aalst te zijn gekomen. “Wij staan hier al van een uur of 11 voor het podium, Willy treedt op rond 12.30 uur. We willen geen seconde missen”, zeggen Lutgarde, Mireille en Carine. Wij zijn al fan sinds onze tienerjaren”, zeggen de 50+’ers.

Rijen mensen zagen de renners passeren op een door de zon verwarmde Grote Markt. De passage van de renners verliep vlekkeloos. De politie was al de hele voormiddag in de weer om geparkeerde wagens langs het parcours te spotten en ze te laten takelen. Onder meer in de Stationsstraat en de Dendermondsesteenweg werden er voertuigen getakeld.