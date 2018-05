Rolschaatskoers na 30 jaar terug (en uitgebreid naar alles met wieltjes) 19 mei 2018

02u32 0

Leden van de Vlaamse Kring Terjoden halen zondag de rolschaatskoers van onder het stof met 'Trejen op Wieltjes'. "In 'de Nieuwe wijk' van Terjoden was er tot 25 à 30 jaar geleden tijdens de Sinksenkermis een rolschaatskoers voor de jeugd", vertellen Jan Van der Burght, Hans De Paepe, Caroline Verdoodt, Fons Moereels en Rik Piron van de Vlaamse Kring Terjoden. "Wij brengen die koers terug om de wijk onder de aandacht te brengen en de jeugd aan het sporten te krijgen. We hopen ook dat de Sinksenkermis terugkomt. Nier alleen de jeugd, maar ook mensen die destijds hebben meegedaan, zijn welkom. Bovendien is alles met kleine wieltjes toegelaten, van skeelers over steps, skateboards en kinderkoetsen, tot zelfs rollators, zolang er maar geen motortjes in verwerkt zijn. Een hooverboard is het enige gemotoriseerde toestel dat we toelaten. Het wordt een ludieke koers, het wedstrijdaspect is minder belangrijk. En iedereen krijgt een prijs." De rolschaatskoers vertrekt aan het vroegere kleuterklasje in de hoek van de Dennenlaan en Beukenlaan. Het parcours is zo'n 500 meter lang. Afhankelijk van leeftijd en voertuig worden er één of twee rondes afgelegd.





Harmonie De Terjodenaren brengt vanaf 11 uur een aperitiefconcert, gevolgd door een vrij podium, om te eindigen met een optreden van de coverband 'Big in Belgium'. De petanqueclub van de 'Nieuwe Wijk' organiseert een tornooi aan de Beukenlaan om 14 uur en de Trejense Brouwers serveren in primeur hun brouwsel 'Trejensen Trippel' cuvee 2018, het bier van Terjoden op basis van lokale hop. (CVHN)