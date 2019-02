Roger en Irma oogsten eerste hopkeesten: “Verser dan dit kan niet”, zegt chef van restaurant Cul’eau Rutger Lievens

27 februari 2019

17u16 0 Aalst Daar zijn de eerste hopkeesten van het jaar. Roger en Irma Baert uit Meldert hebben de eerste keesten van het seizoen geoogst. De chef van restaurant Cul’eau uit Aalst rijdt ervoor naar Meldert, zodat ze verser dan vers op het bord belanden.

Er was een tijd dat heel de streek van Meldert vol hopranken stond. De hopplant levert niet alleen hopbelletjes op, die het bier kruiden, je kan ook de ‘hopkeesten’ eten. Dat zijn de witte stengels van de plant die nog onder de grond zitten rond deze tijd. Het heeft wat weg van soja, maar de smaak is veel rijker en zachter. Een echte delicatesse en een zeldzaamheid.

“Nu is het oogsten van hopkeesten begonnen en dat gaat nog door tot maart. Wij oogsten een kilogram hopkeesten per uur. Intensief werkje dus, en wij hebben toch al onze leeftijd”, zegt Irma, die haar exacte leeftijd niet wil zeggen - zo zijn vrouwen. “Vroeger was alles hier hopveld”, wijst ze naar de landerijen rond de laatste hopvelden van Meldert. Irma en Roger oogsten alleen nog hopkeesten voor een paar klanten waar ze een goeie band mee hebben, hun collega uit Erembodegem Alfons Temmerman levert hopbellen aan de brouwerij Slaghmuylder voor het Witkap-bier.

“We komen naar Meldert voor de hopkeesten omdat je ze nooit verser kan kopen”, zegt Dean Hoebeeck van Cul’eau. “Je kan ze op veilingen kopen, maar dan zien ze meestal al bruin. Terwijl een verse hopkeest wit is. Het is nu het seizoen van de hopkeest en de klanten zijn er helemaal weg van”, zegt Dean.